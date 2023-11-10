الحرب على غزة في يومها الـ35.. الفصائل الفلسطينية تفاجئ إسرائيل بهجوم مضاد والمستشفيات تحت النار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we4t
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ35 حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة.
- "بات منهكا تماما".. مدير منظمة الصحة العالمية يدق ناقوس الخطر على النظام الصحي في غزة
- وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تثق في البيانات الفلسطينية حول عدد القتلى في غزة
- غزة.. قتال هو الأعنف يجري حاليا في محيط مستشفى الشفاء وتل الهوى ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون
- بعد حظر التظاهرات.. فرنسا تحقق في شعارات مكتوبة داعمة لفلسطين
- هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن "محادثات متقدمة" لعملية تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية
- "قنا": أمير قطر وولي العهد السعودي يناقشان العلاقات وتطورات الأوضاع في فلسطين
- الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 جنود إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات ومسيّرة من لبنان
- تركيا ترسل إلى مصر مستلزمات طبية جديدة موجهة لغزة (فيديو)
- بايدن: قواتنا نفذت ضربة دقيقة ضد منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني
- موسكو: من المهم تسريع عقد الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط بشأن التسوية الفسطينية
- بيان شديد اللهجة للقمة السعودية الإفريقية حول المدنيين في غزة وضرورة تطبيق القانون الدولي
- كتائب "القسام" تعرض مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)
- جنوب أفريقيا تستدعي سفير إسرائيل لمناقشة سلوكه بشأن الحرب في غزة
- بلينكن يحدد الشروط الأمريكية لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط
- مسؤول أمريكي لرويترز: إحباط هجوم بمسّيرة استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بقاعدة التنف بسوريا
- "حماس": قصف النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية
- مجلس "الدوما" الروسي: الولايات المتحدة مشارك كامل في صراع الشرق الأوسط
- مدير مشافي غزة يؤكد عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى وتردي الأوضاع الصحية في مشافي القطاع
- خبراء يربطون حادث الجندي المصري محمد صلاح بمخاوف كبرى في إسرائيل
- شهود: الجيش الإسرائيلي يكذب بأن مناطق شمال غزة خالية من سكانها ويتذرع بذلك لتنفيذ مجازر جديدة
- قطر تحذر من النية الإسرائيلية الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء بغزة
- شهود: اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء
- الجيش الإسرائيلي يصادر معدات عسكرية قال إنها من مكتب شقيق السنوار في غزة (فيديو)
- "من مصر إلى قطر".. خبير يتحدث لـRT عن خطط وأسرار التحركات المكثفة في الشرق الأوسط
- "سرايا القدس" تعرض مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت مدن ومواقع وقوات إسرائيلية (فيديو)
- إجلاء عدد من الأطفال المصابين بالسرطان من غزة للعلاج في الخارج
- واشنطن: عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة كبير جدا
- الهند والولايات المتحدة تدعوان لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة
- الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
- الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات جنوبي لبنان و"حزب الله" يستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية
- "حماس": الاتصالات مستمرة مع قطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية
- الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة وإيلات
- الجيش الإسرائيلي: 3 طائرات بدون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان
- عيسى ماندي ولاعب آخر من أصول عربية ينسحبان لحظة دقيقة الصمت على أرواح القتلى الإسرائيليين
- "حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمعات للجنود جنوبي لبنان
- نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى بعد الحرب
- قتلى وجرحى في قصف صاروخي للجيش الإسرائيلي استهدف نازحين طلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة
- اشتباه بتسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وإطلاق صافرات الإنذار
- أنقرة تنسق مع القاهرة وتل أبيب لإخراج مرضى السرطان إلى مصر لتلقي العلاج
- السفير الروسي لدى تل أبيب: شروط تعجيزية تعقد تحرير المواطنين الروس المحتجزين لدى "حماس"
- نتنياهو: الهجوم ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كنت آمل
- إصابتان في تل أبيب عقب رشقة صاروخية أطلقتها "القسام" (فيديو)
- عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ومنظمة التحرير هي صاحبة القرار
- أمير قطر يغادر مصر إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة
- "تصريحات خطيرة عن السيادة المصرية".. خبير يرد على تصريحات أحد قادة الاستيطان في إسرائيل
- حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي
- دوي صافرات الإنذار في تل أبيب عقب رشقة صاروخية أطلقها "القسام" (فيديو)
- السيسي وأمير قطر يعلنان رفضهما تهجير الفلسطينيين
- سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية قرب مستشفى جنوبي لبنان (صور)
- دوي صافرات الإنذار في تل أبيب عقب رشقة صاروخية أطلقها "القسام" (فيديو)
- رسالة من موظفي "غوغل" تنتقد "المعايير المزدوجة" للشركة وتطالب بإلغاء عقد إسرائيلي بمبلغ ضخم
- "الإسكوا": عدد الأطفال القتلى في غزة فاق نظيره في جميع نزاعات العالم منذ 2020 (فيديو)
- رئيسي يشارك في قمة "منظمة التعاون الاسلامي" الطارئة في الرياض حول غزة
- صحة غزة: الدبابات الإسرائيلية تحاصر عدة مشاف في غزة بينها الرنتيسي (فيديو)
- الصحة العالمية: توقف 20 مستشفى في غزة عن العمل
- "حزب الله" يعلن مقتل 7 من عناصره في جنوب لبنان
- ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين (فيديو)
- مقتل جندي إسرائيلي في غزة
- موقع "وار مابر" ينشر خريطة للتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة (صور)
- الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة مكتب شقيق السنوار في غزة
- "نيويورك تايمز": الحرب الإسرائيلية على غزة تهدد باتساع رقعة النزاع وعزلة تل أبيب وواشنطن
- وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن في جرائمها بحق المشافي في قطاع غزة
- أوربان: قيادات دول الاتحاد الأوروبي تضر بشعوبها
- نجمة هوليوود سوزان ساراندون تدعم غزة "بالكوفية الفلسطينية"!
- المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي (فيديو + صور)
- الأسد يشارك في القمة العربية الطارئة حول غزة
- بلينكن يؤكد "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين في قطاع غزة
- الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 4% في شهر
- وصول رابع طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش
- الصحة الفلسطينية: 183 قتيلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
- قذائف صاروخية تنهمر من لبنان على موقع "المطلة" الإسرائيلي (فيديو)
- إسرائيل تمنع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة الأراضي الفلسطينية
- الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 من مقاتلي النخبة في "حماس"
- شعارات معادية للإسلام على جدران مسجد ستوكهولم (صور)
- وصول طائرة روسية تحمل 25 طنا من المساعدات الروسية لقطاع غزة إلى مصر (فيديو)أعلنت وزارة الطوارئ الرو
- لحظة وصول أمير قطر إلى مصر (فيديو)
- نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه
- المكتب الإعلامي في غزة: الجيش الإسرائيلي ألقى 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع
- طائرات تنتظرهم في القاهرة.. شهادات مواطنين روس سيغادرون قطاع غزة عبر رفح اليوم
- تحذير في إسرائيل من "شقوق مخيفة مع مصر"
- الكشف عن تفاصيل زيارة وفد "حماس" إلى مصر
- ما هو "الحزام الناري" وما الهدف منه إسرائيليا؟
- البنتاغون ينشر فيديو لاستهداف موقع شرقي سوريا (فيديو)
- أردوغان: تنتظر بنيامين نتنياهو أيام سيئة
- الجيش الإسرائيلي يتخذ من أسير محرر درعا بشرية خلال مواجهات في مخيم الفوار (فيديو)
- دحلان: حرب غزة بدأت وانتهت في 7 أكتوبر
- مرشح رئاسي أمريكي: علينا قطع "رأس الأفعى" لا مواصلة قصف سوريا
- دعما لغزة.. "قفشة" يعرض قميص "نهائي القرن" في مزاد علني
- بالفيديو.. نجاة فريق للدفاع المدني اللبناني من غارة إسرائيلية
- سلطات غزة تستنكر القصف الإسرائيلي للمستشفيات: "بايدن شخصيا شجع على ارتكاب المجازر" (فيديو)
- أمير قطر يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع السيسي حول غزة
- بالفيديو.. وصول 2500 طن من الأسلحة والذخائر إلى ميناء أشدود في إسرائيل
- وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة (فيديو)
- "الأونروا" تكشف حصيلة جديدة لقتلاها منذ بدء الحرب في غزة
- مندوب فلسطين يشيد بموقف غوتيريش تجاه غزة
- غزة وسلاح يوم القيامة.. وميضان "مجهولان" في المحيط الهندي
- غضب عارم في ألمانيا بسبب تغيير اسم حضانة "آن فرانك اليهودية"!
- وسائل إعلام: إجلاء الدفعة الأولى من الروس عن قطاع غزة اليوم الجمعة
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن غارة على سوريا ردا على إطلاق مسيرة تجاه إيلات
- نتنياهو: علينا أن ندمر حماس
- اقتحام مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" خلال مسيرة حاشدة بنيويورك للمطالبة بوقف الحرب في غزة
- رئيس وزراء بلجيكا يحض الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على "المتطرفين" الإسرائيليين
- لحظات من الرعب عاشتها الطواقم الطبية داخل "حزام ناري" إسرائيلي بمحيط مستشفى العودة (فيديو)
- وزارة الصحة بغزة: جرحى في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مجمع الشفاء الطبي بقذيفة غير مسبوقة (فيديو)
- وزارة الصحة بغزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدفه
يتبع...