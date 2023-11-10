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نيبينزيا: عرقلة الولايات المتحدة للمبادرات بشأن غزة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تصاعد الصراع

الحرب على غزة في يومها الـ35.. الفصائل الفلسطينية تفاجئ إسرائيل بهجوم مضاد والمستشفيات تحت النار

أخبار العالم

الحرب على غزة في يومها الـ35.. الفصائل الفلسطينية تفاجئ إسرائيل بهجوم مضاد والمستشفيات تحت النار
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ35 حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة.

يتبع...

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