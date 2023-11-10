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وصول رابع طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش

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وصول رابع طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول رابع طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش المصري، وعلى متنها 25 طنا من المستلزمات الطبية والصحية والأغذية والبطانيات والمواقد وغيرها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أوصلنا 25 طنا إضافية من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، تم تفريغ حمولتها في مصر قبل نقلها برا إلى قطاع غزة".

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وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات الروسية يتم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:RT

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