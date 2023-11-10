أردوغان: تنتظر بنيامين نتنياهو أيام سيئة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "أياما سيئة" بانتظار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نحو 70% من الشعب الإسرائيلي يعارضونه.

ووجه الرئيس التركي كلامه إلى الدول الغربية، من على متن الطائرة خلال رحلة عودته من أوزبكستان، قائلا: "إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار، فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "طالما لم تُحلّ القضية الفلسطينية، فلا يمكن الحديث عن سلام في منطقتنا والعالم، ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة".

وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة، منوها إلى أن الولايات المتحدة تبنّت نهجا إيجابيا بشأن المسألة.

كما شدد على ضرورة "زيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن "تركيا مستعدة لاستقبال المصابين الفلسطينيين والمرضى بأمراض مزمنة في مستشفياتها لتلقي العلاج".

وقال أردوغان إن بلاده تخطط بدقة للخطوات التي ستقوم بها عقب وقف إطلاق النار، وتطور معادلات لتأسيس سلام مستدام، منوها إلى أن "هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك".

وأضاف أن "حركة حماس ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك عملية تبادل، حيث يجب على إسرائيل أن تحرر الأسرى الفلسطينيين من سجونها وبسرعة، وعلى "حماس" أيضا أن تفرج عن الرهائن.

المصدر: RT