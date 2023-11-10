السفير الروسي لدى تل أبيب: شروط تعجيزية تعقد تحرير المواطنين الروس المحتجزين لدى "حماس"

أشار السفير الروسي لدى تلّ أبيب أناتولي فيكتوروف إلى أن إسرائيل و"حماس" تتبادلان فرض شروط تعجيزية، مما يعقّد جهود تحرير المواطنين الروس المحتجزين لدى "حماس".

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وقال فيكتوروف عبر قناة "روسيا-24": "نبذل جهودا مكثفة لتحرير عدد من المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية أيضا. لدينا قنوات اتصال مع الأطراف القادرة على اتخاذ مثل هذا القرارا، لكن لسوء الحظ يطرح كل من الجانبين شروطا يرفضها الآخر".

وأضاف: "أفضّل عدم الحديث عن عدد المحتجزين حتى لا أتسبب في إثارة المشاعر والتوقعات غير الضرورية، لكن الحديث لا يدور عن عدد كبير من الأشخاص... عددهم محدود جدا".

وتابع: "آمل أن تدرك القيادة الإسرائيلية كيفية وطبيعة التصرف. أنا شخصيا أشعر بالقلق من المنطق القائل إنهم سيطلقون سراح الرهائن من خلال إجراء عملية برية في غزة. كيف ذلك، هل بالعثور عليهم بالصدفة وإطلاق سراحهم؟".

وذكر فيكتوروف في وقت سابق أن بين 5 و6 مواطنين روس محتجزون لدى "حماس" في قطاع غزة.

المصدر: تاس