أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن قيادات دول الاتحاد الأوروبي تتخذ قرارات سيئة، تنعكس سلبا على شعوبها.

جاء ذلك خلال حديث لأوربان لإذاعة Kossuth، حيث قال إن أحد أمثلة تلك القرارات هو الهجرة، وتابع: "نتحدث الآن عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وعن الموقف من الحرب الأوكرانية الروسية، وهنا يتم اتخاذ جميع القرارات الخاطئة".

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وأشار أوربان إلى أن القيادة الموجودة في بروكسل اليوم لا تمثل الشعب الهنغاري، وتابع: "عندما نرى البيروقراطيون في بروكسل في الأخبار، لا ينبغي لأي هنغاري أن يعتقد أن هؤلاء هم الأشخاص الذين وضعناهم هناك، وأنهم يخدمون مصالحنا. إنهم أولئك الأشخاص الذين لا يفعلون ما نريدهم أن يفعلون، وهم لا يفعلون ليس فقط ما لا يريده الهنغاريون، بل إنهم لا يفعلون أيضا ما يفعله الأوروبيون في العموم".

فالناس، وفقا لأوربان، لا يريدون الهجرة، ولا يريدون الحرب، ولا يريدون الاضطرابات. وهم يريدون انتقالا جيد التخطيط إلى الاقتصاد الأخضر، وليس التحول الذي من شأنه أن يدمر صناعتهم.

وقال أوربان: "أستطيع أن اعطي العديد من الأمثلة. لذلك، أستطيع القول بكل ثقة إن القيادة الموجودة في بروكسل اليوم هي أسيرة من قبل النخبة العالمية والمجموعات المالية ومجموعات القوى الاقتصادية الكبيرة، وقرارتها تحركها مصالح هذه المجموعات، وليس من قبل الهنغاريين والألمان والفرنسيين، أو من قبل مصالح الشعب الإيطالي".

المصدر: تليغرام