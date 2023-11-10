موسكو: من المهم تسريع عقد الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط بشأن التسوية الفسطينية

أعلنت موسكو أن مكان انعقاد الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط بشأن التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية ليس مسألة مبدئية بالنسبة لروسيا، بل المهم هو تحديد إطاره الزمني.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي يوم الجمعة: "ليس لدينا أي تفضيلات في ما يتعلق بمكان عقد هذا الاجتماع، المهم هو إيجاد مكان يُتفق عليه ويناسب الجميع".

وأضاف: "الشيء الرئيس بالنسبة لنا هو … الإطار الزمني"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يرى أن من الأفضل "أن تتم بعض المسارات الإيجابية بسرعة أكبر ... ومثل هذا الاجتماع طال انتظاره، وكانت هناك خطط حتى قبل الأحداث التي بدأت في أكتوبر".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "الأساس الصحي" لجدول أعمال الاجتماع "كان ولا يزال" البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يتوافق مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إن اقتراح روسيا عقد اجتماع لمعالجة الصراع بين إسرائيل وفلسطين على مستوى الوزراء الإقليميين لا يزال مناسبا، مشددا على أن القوى الإقليمية، وليس القوى "الخارجية"، هي التي يجب أن تلعب دورا رئيسيا في معالجة الصراع.

المصدر: تاس