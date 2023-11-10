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الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تطلق النار على غرف العناية المركزة في مستشفى القدس

شهود: اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء

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شهود: اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء
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أفاد شهود عيان من قطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات ضارية وعنيفة جدا مع القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وأشار شهود في منطقة شمال القطاع، عن سماع دوي معارك شرسة واشتباكات الان تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غرب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "وردت أنباء عن وقوع مواجهة بين قواتنا ومقاتلي حماس بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، كما وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار في منطقة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس التابع للجمعية".

وبحسب مصادر من قطاع غزة، تحاول الآليات الإسرائيلية التقدم نحو مستشفى الشفاء من البحر غرب المدينة ومن الشمال والجنوب.

يتبع..

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