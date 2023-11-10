مجلس "الدوما" الروسي: الولايات المتحدة مشارك كامل في صراع الشرق الأوسط

أكد عضو اللجنة الأمنية بمجلس "الدوما" الروسي، أدالبي شخاغوشيف، أنه يمكن اعتبار الولايات المتحدة مشاركا في الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال البرلماني: "من الواضح الآن أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين قد تحول إلى صراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع فلسطين. وما كانت إسرائيل لتتمكن من التصرف بهذه القسوة والوحشية لولا وجود حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي يدل على أن واشنطن ستدخل على الفور في مواجهة مع أي دولة تتجرأ على دعم فلسطين".

وأشار شخاغوشيف، إلى أنه نتيجة لذلك، يمكن أن يحدث انقسام خطير بين الدول العربية وواشنطن.

وقال: "أود أن أشير إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية في هذه البلدان قد تكون في خطر وقد تتعرض للهجمات أو حتى للتدمير".

وفي مطلع نوفمبر الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة النووية "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية بالشرق الأوسط لدعم إسرائيل.

كما أرسلت واشنطن إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيونهاور" على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه السفن بمثابة "رادع لمن يسعى لتوسعة نطاق الحرب".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين.

المصدر: RT