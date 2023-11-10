واشنطن: عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة كبير جدا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين" قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتضرر "عدد كبير جدا" منهم.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الهند: "لقد قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين، كما تضرر عدد كبير جدا في الأسابيع الأخيرة. نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تعرضهم للأذى ولزيادة المساعدة التي يتلقونها".

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي، ستواصل الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف مناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها مع إسرائيل.

هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال قتلوا، وأصيب 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT + نوفوستي