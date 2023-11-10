نتنياهو: الهجوم ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كنت آمل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر أكثر من شهر ضد "حماس"، استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.

إقرأ المزيد

وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس".

وسبق لنتنياهو أن رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والذين تقول إسرائيل إن عددهم نحو 240 شخصا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي قوله إن "المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد"، مشيرا إلى أنه "كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب".

وأضاف المصدر أن "مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالقضاء على حماس".

وتجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية 10 ألاف شخص، وعدد الجرحى نحو 27 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT+ وكالات