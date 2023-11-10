قتلى وجرحى في قصف صاروخي للجيش الإسرائيلي استهدف نازحين طلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية نحو المواطنين النازحين على طريق صلاح الدين الذي وصفه الجيش بـ "الممر الآمن" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: "شهداء وإصابات بعد استهداف الاحتلال المواطنين النازحين إلى الجنوب، بالقرب من وادي غزة".

وبحسب ما أورده مراسلنا، نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني: "القناصة الإسرائيليون يطلقون نيرانهم باتجاه مستشفى القدس في غزة".

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: "لن نسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة قبل الانتهاء من إرساء نظام جديد وتحقيق الاستقرار الأمني".

وفي وقت سابق، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان محافظتي غزة وشمال غزة، مغادرة مناطقهم والتوجه إلى جنوب وادي غزة "المكان الآمن" على حد وصف الجيش.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: "القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة البراق غرب غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 25 مواطنا، وإصابة العشرات".

يتبع..