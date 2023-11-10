نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتنياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي".

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ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول أن "قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".

وقال نتنياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة أنه "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين" قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتضرر "عدد كبير جدا" منهم.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الخميس أنه "لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ومن جانب حركة حماس، أكد القيادي في الحركة، أسامة حمدان، مساء الثلاثاء الماضي أن إسرائيل "لم ولن تنجح في الخروج من دائرة هزيمة 7 أكتوبر" وهو تاريخ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسام".

المصدر: RT