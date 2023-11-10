الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11025 شهيدا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا وأكثر من 27 ألف مصاب".

وقال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، إن جميع المستشفيات تواجه قصفا إسرائيليا مستمرا، وإن الكوادر الطبية تعاني مصاعب كبيرة في تقديم الرعاية الطبية للجرحى جراء القصف.

هذا وأشار مدير مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر المستشفى منذ صباح اليوم بالدبابات والآليات، وتمنع دخول أو خروج أي شخص، وأكد مدير المستشفى وجود عدد من الإصابات والمرضى الذين يجب إجلاؤهم، ولكن القوات الإسرائيلية تمنع ذلك.

وبحسب مراسلنا، تقوم القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الجمعة، بفرص حصار على ثلاثة مستشفيات تخصصية في منطقة النصر غرب غزة، وتمنع دخول أو خروج أي شخص منها، كما قامت بإطلاق النار على عدد من المواطنين الذين حاولوا الخروج من مستشفى النصر للأطفال رافعين الرايات البيضاء، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

ومنذ مساء يوم أمس الخميس، ركز الجيش الإسرائيلي هجماته في محيط جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قصف محيط مستشفى الإندونيسي بأكثر من 11 صاروخا، وفي مستشفى الرنتيسي للأطفال اندلع حريق هائل جراء استهداف المستشفى بشكل مباشر، كما قامت القوات الإسرائيلية بقصف ساحة مجمع الشفاء الطبي وسطح مبنى قسم النساء والولادة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي اللحظات القليلة السابقة، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية نحو المواطنين النازحين على طريق صلاح الدين الذي وصفه الجيش بـ "الممر الآمن" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.

المصدر: RT