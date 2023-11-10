الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة مكتب شقيق السنوار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه داهم مكتب محمد السنوار، شقيق زعيم "حماس" يحيى السنوار في قطاع غزة، وشن غارات على موقع لـ"حماس" ومجمع تدريبي لها وسط المناطق المدنية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "خلال اليوم الأخير، شن جنود من اللواء السابع التابع للجيش الإسرائيلي غارات على موقع عسكري لحماس ومجمع تدريب يقع في قلب المناطق المدنية داخل قطاع غزة، وتمت مصادرة عشرات الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار والخرائط وأجهزة الاتصال ومدافع الهاون والطائرات بدون طيار الهجومية والأصول التكنولوجية".

وأعلن أنه "خلال العملية تم القضاء على نحو 30 إرهابيا. بالإضافة إلى ذلك، داهم الجنود مكتب محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار، حيث يتم توثيق العمليات العسكرية"، مبينا أن "قوات من اللواء السابع برفقة جنود من وحدة هندسة العمليات الخاصة ياهالوم، قامت بمداهمة موقع عسكري لكتيبة "الزبرة" التابعة لحماس".

وأضاف: "عثرت القوات على أنظمة تشغيل ومعايرة للصواريخ المضادة للطائرات. وتم اكتشاف الأنظمة بالقرب من منصة إطلاق صواريخ مخصصة لشن هجمات ضد إسرائيل. وإلى جانب نظام إطلاق الصواريخ، عثر جنود الجيش الإسرائيلي على عدة قذائف هاون وأسلحة وقاذفة صواريخ محملة وأصول تكنولوجية ومكونات إلكترونية ووثائق استخباراتية متعددة تستخدمها منظمة حماس".

المصدر: RT