قذائف صاروخية تنهمر من لبنان على موقع "المطلة" الإسرائيلي (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد لعملية استهداف موقع "المطلة" التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وأعلن "حزب الله" أمس الخميس "استهداف قوّة مشاة تابعة لقوات الاحتلال مؤلّلة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة (وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ35 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT