"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بقرية طربيخا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة فيها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس "استهداف قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها".

وقال "حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من عصر يوم الخميس الواقع في 9 نوفمبر ‏2023، قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة (وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة".

يتبع..‏