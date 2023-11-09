"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بقرية طربيخا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة فيها
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس "استهداف قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها".
وقال "حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من عصر يوم الخميس الواقع في 9 نوفمبر 2023، قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة (وادي شوميرا) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة".
يتبع..