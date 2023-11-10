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الحرب على غزة في يومها الـ35.. استمرار المعارك على عدة محاور وغارات إسرائيلية تستهدف القطاع الصحي

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الحرب على غزة في يومها الـ35.. استمرار المعارك على عدة محاور وغارات إسرائيلية تستهدف القطاع الصحي
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ35 حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة.

يتبع...

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