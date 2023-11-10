"حزب الله" يعرض مشاهد عن استهدافه لعدد من مواقع الجيش الإسرائيلي بالمسيّرات "الانقضاضية" (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة مشاهد من عملية استهدافه لعدد من مواقع الجيش الإسرائيلي بالمسيّرات "الانقضاضية".

ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" مقطع فيديو يوثق "مشاهد عملية استهداف المقاومة الإسلامية لثكنة يفتاح قديش (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة) التابعة لجيش العدو الإسرائيلي ونقطة تجمع آليات العدو قرب مستوطنة راموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالمسيرات الانقضاضية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف موقع ‌‏راميم الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين في عدد من المواقع جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره (الحزب) جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

كما أصدر "حزب الله" بيانا بخصوص إطلاقه 3 مسيّرات استهدف فيها ثكنة إسرائيلية وتجمعا مستحدثا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان،

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ35 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT