الجيش الإسرائيلي: 3 طائرات بدون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تسلل 3 طائرات (مسيّرة) للأراضي الإسرائيلية من لبنان، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران بمنطقة شمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تسللت 3 طائرات (مسيّرة) إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان. اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران في منطقة في الشمال. لقد انتهى الحدث، والحادث قيد المراجعة".

في حين أصدر "حزب الله" بيانا بخصوص إطلاقه 3 مسيّرات استهدف فيها ثكنة إسرائيلية وتجمعا مستحدثا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، حيث أوضح قائلا: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 هجوما ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الاولى ثكنة يفتاح قديش (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما اصابات مؤكدة".‏

يتبع..