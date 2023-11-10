"حزب الله" يعلن مقتل 7 من عناصره في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة مقتل 7 من عناصره، لترتفع حصيلة خسائره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية ثلةً من شهدائها الأبرار الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، وهم:

علي خليل العلي "خضر" من بلدة مليخ في جنوب لبنان.

محمد علي عباس عساف "جواد" من بلدة بوداي في البقاع.

عبد اللطيف حسن سويدان "صافي" من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

محمد قاسم طليس "أبو علي" من بلدة بريتال في البقاع.

جواد مهدي هاشم "أبو صالح" من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

جعفر علي سرحان "مهران" من بلدة مشغرة في البقاع.

قاسم محمد عواضة "ملاك غانم" من بلدة جويا في جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس الخميس أنه قصف مواقع تضم بنى تحتية لـ"حزب الله"، ردا على استهداف مواقع إسرائيلية.

وحذر عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس من أنه إذا ارتكب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله "خطأ"، فإن "حزب الله ولبنان سيتحملان العواقب".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء الحرب بين "حماس" في قطاع غزة وإسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT