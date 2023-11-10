موقع "وار مابر" ينشر خريطة للتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة (صور)

نشر موقع "وار مابر" خريطة لتوغل القوات الإسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.

ووفقا للخرائط التي نشرها الموقع المختص في تغطية أخبار الصراعات حول العالم، في الـ9 من نوفمبر الجاري، فقد تقدمت القوات الإسرائيلية بشكل ملحوظ شمال القطاع وجنوبه على طول الساحل.

وبحسب الموقع لا يزال الممر الأمن الذي افتتحته القوات الإسرائيلية في القطاع لإجلاء المدنيين مفتوحا أمام حركة العبور لمدة 4-6 ساعات يوميا.

#Gaza map update:



The #IDF continues to advance into Gaza city from both the North, as well as advancing from the South along the coast.



The evacuation corridor remains active. Usually for a 4–6-hour long period each day. pic.twitter.com/ozdmKKNeeY — War Mapper (@War_Mapper) November 9, 2023

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10812 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 355.

المصدر: RT