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الهند والولايات المتحدة تدعوان لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

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الهند والولايات المتحدة تدعوان لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة
Legion-Media
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دعت الهند والولايات المتحدة، في ختام جولة المباحثات الخامسة بين البلدين بصيغة “2+2” على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، للإفراج فوراً عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.

وجاء في البيان المشترك في ختام الاجتماع: "بالإشارة للهجمات الإرهابية المروعة التي تعرضت لها إسرائيل، يجدد الوزراء التأكيد على دعم الهند والولايات المتحدة لإسرائيل في حربها ضد الإرهاب، ويدعون لاحترام القانون الإنساني الدولي، بما يتضمن حماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.

وتعهد الوزراء مواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة بشأن تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وأضاف البيان: عبر الجانبان عن دعمهما لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتعهدا بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، ليشمل الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع اتساع الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل نحو حل سياسي دائم".

المصدر: ريا نوفوستي

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