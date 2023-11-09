الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة لا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن

أعلنت مساعدة وزير الخارجي الأمريكي، باربرا ليف، أن وقف إطلاق النار في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة على الفور.

وقالت ليف في مؤتمر صحفي بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي عندما سئلت عما إذا كان وقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين "في اليوم التالي": "لا يوجد مثل هذا الضمانات".

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ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية أنباء عن وساطة قطرية من أجل هدنة انسانية

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أن "حماس" تحتجز أكثر من 200 رهينة، اختطفتهم أثناء الهجوم على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحتى الآن تم تحرير 5 من المحتجزين لدى "حماس"، هم مجندة أعلنت إسرائيل تحريرها يوم الاثنين، و4 نساء أفرجت عنهن "حماس".

ومن جهته، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد في بداية الشهر الجاري أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل تحتجز 5000 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلا، وقالت إن حوالي 1100 من هؤلاء اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة.

المصدر: نوفوستي