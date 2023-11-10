نجمة هوليوود سوزان ساراندون تدعم غزة "بالكوفية الفلسطينية"!

حقق منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يصوّر مشاركة نجمة هوليوود، سوزان ساراندون، في مسيرة من أجل فلسطين، انتشارا واسعا ودعما كبيرا لموقف الممثلة الأمريكية.

وشاركت ساراندون في مظاهرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للتضامن مع أهل قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى قتل نحو 10 آلاف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

You don’t have to be Palestinian to care about what’s happening in Gaza. I stand with Palestine. No one is free until everyone is free. https://t.co/23JHFbuf5K — Susan Sarandon (@SusanSarandon) November 4, 2023

وانتشر حديثها الداعم على موقع X: "ليس من الضرورى أن تكون فلسطينيا، حتى تهتم بما يحدث فى غزة، أنا أقف مع فلسطين، لا أحد حر حتى يتحرر الجميع".

Susan Sarandon, an Oscar-winning actress, has expressed her unwavering support for Palestine, underscoring her firm stance against the prevailing silence regarding the actions of the Israeli occupation in Gaza. Recently, she actively participated in demonstrations in Washington… pic.twitter.com/i9kIpEFnt3 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 6, 2023

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وشاركت ساراندون أيضا العديد من مقاطع الفيديو من داخل غزة، تكشف الممارسات الوحشية ضد الأطفال والنساء.

وتعد ساراندون واحدة من أهم النجمات العالميات الداعمات لأهل فلسطين.

وشهدت واشنطن مشاركة الآلاف في مظاهرة حاشدة "وُصفت بالأكبر في العاصمة الأمريكية" للمطالبة بوقف الحرب على غزة، مع التنديد بالسياسات الداعمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو، كما نظمت مظاهرات مماثلة في كندا.

المصدر: RT