 
مباشر

نجمة هوليوود سوزان ساراندون تدعم غزة "بالكوفية الفلسطينية"!

الثقافة والفن

نجمة هوليوود سوزان ساراندون تدعم غزة
TWITTER/X
سوزان ساراندون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we7c

حقق منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يصوّر مشاركة نجمة هوليوود، سوزان ساراندون، في مسيرة من أجل فلسطين، انتشارا واسعا ودعما كبيرا لموقف الممثلة الأمريكية.

وشاركت ساراندون في مظاهرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للتضامن مع أهل قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى قتل نحو 10 آلاف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وانتشر حديثها الداعم على موقع X: "ليس من الضرورى أن تكون فلسطينيا، حتى تهتم بما يحدث فى غزة، أنا أقف مع فلسطين، لا أحد حر حتى يتحرر الجميع".

إقرأ المزيد
المغني البريطاني روجر ووترز يصف
المغني البريطاني روجر ووترز يصف "طوفان الأقصى" بـ"عملية راية مزيفة" ويقر بأن "مقاومة الاحتلال مبررة"

وشاركت ساراندون أيضا العديد من مقاطع الفيديو من داخل غزة، تكشف الممارسات الوحشية ضد الأطفال والنساء.

وتعد ساراندون واحدة من أهم النجمات العالميات الداعمات لأهل فلسطين.

وشهدت واشنطن مشاركة الآلاف في مظاهرة حاشدة "وُصفت بالأكبر في العاصمة الأمريكية" للمطالبة بوقف الحرب على غزة، مع التنديد  بالسياسات الداعمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو، كما نظمت مظاهرات مماثلة في كندا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا