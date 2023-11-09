المغني البريطاني روجر ووترز يصف "طوفان الأقصى" بـ"عملية راية مزيفة" ويقر بأن "مقاومة الاحتلال مبررة"

أثار روجر ووترز، الموسيقي البريطاني الشهير والمغني السابق في فرقة "بينك فلويد"، جدلا مؤخرا بتعليقاته حول الصراع بين إسرائيل وحماس.

وفي مقابلة تلفزيونية جديدة مع الصحفي غلين غرينوالد، رفض ووترز إدانة "حماس"، قائلا إن هناك "شيئا مريبا للغاية" بشأن عملية "طوفان الأقصى"، مضيفا: "نحن لا نعرف ما فعلوه حقا. لكن هل كانت مقاومة الاحتلال مبررة لهم؟ نعم".

وأكد أنه من المبرر للفلسطينيين مقاومة الاحتلال مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باتفاقية جنيف، "فهي تنص بشكل مطلق وقانوني وأخلاقي على مقاومة الاحتلال منذ عام 1967. إنه التزام".

وقال ووترز: "إذا ارتكبت جرائم حرب فأنا أدينها"، لكنه يعتقد أن الإسرائيليين يبالغون في الأحداث من خلال ادعاء "قطع رؤوس الأطفال"، دون التطرق إلى الأدلة التي قدمتها إسرائيل لدعم ادعاءاتهم.

وخلال اللقاء، قال ووترز، البالغ من العمر 80 عاما إن "ما نعرفه حول ما إذا كانت عملية راية مزيفة (مصطلح يصف العمليات السرية لأهداف عسكرية أو سياسية أو استخباراتية التي تستخدم التمويه) أم لا، أو أيا كان ما حدث، وأيا كانت القصة التي سنصل إليها ... لا نعرف ما إذا كنا سنحصل على الكثير من القصة الحقيقية. إنه أمر صعب للغاية، ومن الصعب دائما معرفة ما حدث بالفعل".

I am in São Paulo, Brazil.



Last night some of my touring party went to a gig / party following the F1 car race here yesterday.



The headliner was Kendrick Lamar. So here’s the thing @kendricklamar.



“THEY’RE KILLING THE CHILDREN!”https://t.co/BdUdnWMPPF — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) November 6, 2023

وقد طُلب من ووترز مرارا وتكرارا خلال اللقاء إدانة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، فأجاب بأنه "ربما كانت هناك حالات فردية" لمقتل مدنيين. وعندما تم الضغط عليه بشأن ارتكاب "حماس" جرائم حرب، استشهد ووترز بمقالة من The Grayzone، قيل فيها إن "أول 400 قتلوا كانوا على الأرجح من أفراد الجيش الإسرائيلي"، وهي "ليست جريمة حرب".

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وقال غرينوالد إن الأشخاص مثل ووترز يُتهمون بمعاداة السامية لأنه يبدو أنه يفضل حياة الفلسطينيين على حياة الإسرائيليين، وهو ما وصفه ووترز بأنه "هراء".

وتم اتهام العضو السابق في فرقة "بينك فلويد" بمعاداة السامية في الماضي، وكان آخرها في فيلم وثائقي بعنوان "الحملة ضد معاداة السامية" (CAA) بعنوان "الجانب المظلم لروجر ووترز".

واتهمه الفيلم الوثائقي مباشرة بمعاداة السامية، وسلط الضوء على حفلته الموسيقية في ألمانيا حيث ارتدى ما يبدو أنه زي مستوحى من النازية مع شارة حمراء بينما كان يحمل بندقية مزيفة.

ووصف ووترز اتهامات المنظمات اليهودية بأنها هجمات "سوء نية" و"ذات دوافع سياسية".

وكتب ووترز في تغريدة على منصة "إكس": "أدى أدائي الأخير في برلين إلى هجمات سيئة النية من أولئك الذين يريدون تشويهي وإسكاتي لأنهم يختلفون مع آرائي السياسية ومبادئي الأخلاقية".

المصدر: RT