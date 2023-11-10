مندوب فلسطين يشيد بموقف غوتيريش تجاه غزة

أشاد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بموقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، مشيرا إلى حاجة القطاع الماسّة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف منصور في تصريات لـ"نوفوستي": "بالطبع، نريد أن نرى المزيد من المساعدات لكن في الوقت نفسه، نقدر موقف الأمين العام الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

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وتابع: "يمثل غوتيريش اليوم القوة الأخلاقية للأمم المتحدة، التي تحاول وقف الحرب وإنقاذ المدنيين، على الرغم من الضغوط والانتقادات الموجهة ضده، بما في ذلك من إسرائيل".

وشدد منصور على دور الأمم المتحدة وأمينها العام في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فورا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذّرا من أن يتحوّل قطاع غزة إلى "مقبرة للأطفال".

بدوره، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.

المصدر: نوفوستي"