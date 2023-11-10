"قنا": أمير قطر وولي العهد السعودي يناقشان العلاقات وتطورات الأوضاع في فلسطين

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في فلسطين ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية، وكان الأمير القطري قد غادر البلاد صباح اليوم الجمعة متوجها إلى القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث الوضع في قطاع غزة.

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وكان أمير قطر قد زار العاصمة الإمارتية أبو ظبي أمس الخميس، وبحث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل الإنساني وحماية المدنيين ووقف التصعيد.

ويصل الرؤساء والقادة العرب تباعا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة هناك.

وتبحث القمة التي ستعقد يوم غد السبت 11 نوفمبر 2023 الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم 7 أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

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وتأتي القمة العربية أيضا في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من اجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا أمس في الرياض اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة، ناقشوا خلاله مشروع القرار المتعلق بالتطورات الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمزمع رفعه إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال

وأوضحت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11025 شهيدا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا وأكثر من 27 ألف مصاب".

المصدر: قنا + RT