أمير قطر يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع السيسي حول غزة

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد غادر البلاد صباح اليوم الجمعة إلى القاهرة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث الوضع في قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية مطلعة أمس الخميس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيصل إلى مصر اليوم الجمعة في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي.

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وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وتبذل قطر وعدد من الدول جهودا مشتركة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة أو مقابل عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكان أمير قطر قد زار العاصمة الإمارتية أبو ظبي أمس الخميس، وبحث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل الإنساني وحماية المدنيين ووقف التصعيد.

المصدر: RT، وكالة الأنباء القطرية