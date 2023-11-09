أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين وسبل حماية المدنيين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل والإنساني وحماية المدنيين وخفض التصعيد.

وأكد أمير قطر في منشور على منصة "إكس" أنه بحث مع رئيس دولة الإمارات⁩ "ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان على ⁧غزة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

كما استعرض أمير قطر خلال المباحثات التي عقدت في قصر الشاطئ في مدينة أبوظبي اليوم الخميس، تطورات الأحداث إقليميا ودوليا وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل الإغاثي والإنساني وحماية المدنيين وخفض التصعيد، بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات