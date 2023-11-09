وسائل إعلام: أمير قطر سيزور مصر غدا

أفادت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيصل إلى مصر غدا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وتبذل مصر وقطر جهودا مشتركة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة أو مقابل عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وخلال اللقاء بحث الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط،، بالإضافة إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين مصريين بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض خلال لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، مقترح مراقبة الأمن في قطاع غزة.

وطلب بيرنز من السيسي مراقبة الأمن في القطاع حتى وصول السلطة الفلسطينية إلى السلطة في حال هزيمة حركة "حماس" الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرنز بحث هذه الخطة مع الرئيس المصري ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل خلال زيارته للقاهرة.

وأكد المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن السيسي أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية أن بلاده لا تعتزم المشاركة في القضاء على "حماس"، لأنها تحتاج إلى هذه الجماعة المسلحة لحماية حدودها مع قطاع غزة.

المصدر: RT