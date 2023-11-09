"وول ستريت جورنال": السيسي يرفض مقترحا أمريكيا يتعلق بقطاع غزة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين مصريين بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض خلال لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، مقترح مراقبة الأمن في قطاع غزة.

وطلب بيرنز من السيسي مراقبة الأمن في القطاع حتى وصول السلطة الفلسطينية إلى السلطة في حال هزيمة حركة "حماس" الفلسطينية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيرنز بحث هذه الخطة مع الرئيس المصري ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل خلال زيارته للقاهرة.

وأكد المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن السيسي أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية أن بلاده لا تعتزم المشاركة في القضاء على "حماس"، لأنها تحتاج إلى هذه الجماعة المسلحة لحماية حدودها مع قطاع غزة.

واستقل السيسي بيرنز الثلاثاء الماضي، وخلال اللقاء بحث الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط،، بالإضافة إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست" الأحد الماضي عن وصول مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى إسرائيل لمناقشة المواجهة مع "حماس" فضلا عن قضية المحتجزين. وأشارت الصحيفة إلى أن بيرنز سيزور أيضا كلا من قطر والإمارات ومصر.

المصدر: تاس