الجيش الإسرائيلي يصادر معدات عسكرية قال إنها من مكتب شقيق السنوار في غزة (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر مصادرته معدات عسكرية قال إنها تمت خلال عمليات مداهمة إسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة لحماس ومكتب شقيق السنوار.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة قام رجال مجموعة القتال التابعة للواء المدرعات 7 بحملة توغلات في موقع عسكري تابع لحركة حماس، تمت السيطرة عليه وعلى المباني التابعة له وصادرت محتوياته التي شملت العشرات من قطع السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة والخرائط وأجهزة الاتصال اللاسلكي وقذائف الهاون والمسيرات الهجومية والوسائل التكنولوجية".

وأضاف البيان: "وفي إطار عملية التوغل صفى مقاتلو اللواء 7 حوالي 30 مخرّباً، بالإضافة إلى دخولهم مكتب محمد السنوار، شقيق قائد حركة حماس يحيى السنوار، وصادروا الوسائل الإرهابية وكراسات قتال تابعة للمنظمة تم العثور عليها في المكان".

وتابع البيان: "وخلال عملية أخرى لمجموعة القتال التابعة للواء 7 بالتعاون مع مقاتلي وحدة "يهلوم" توغل المقاتلون في موقع عسكري تابع لكتيبة "صبرا"، خلال عمليات التمشيط وتم العثور على منظومات تشغيل ومعايرة للصواريخ المضادة للطائرات، وعلى منظومات بجوار منصة إطلاق القذائف الصاروخية التي كان من المفروض أن تستهدف إسرائيل، ما عدا منظومة تشغيل الصواريخ، وعلى عدة طائرات مسيرة من دون طيار ووسائل قتالية ومنصة مشحونة لإطلاق القذائف الصاروخية ومكونات إلكترونية والعديد من المستندات الاستخباراتية التي استخدمتها منظمة حماس الإرهابية".

المصدر: RT