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قتلى وجرحى في قصف صاروخي للجيش الإسرائيلي استهدف نازحين طلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة

إصابتان في تل أبيب عقب رشقة صاروخية أطلقتها "القسام" (فيديو)

أخبار العالم

إصابتان في تل أبيب عقب رشقة صاروخية أطلقتها
Telegram /شبكة قدس الإخبارية
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أفادت مراسلة RT بوقوع إصابتين واحدة متوسطة وأخرى طفيفة في صفوف الإسرائيلين، جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من غزة على تل أبيب.

جاء ذلك عقب إعلان "كتائب القسام" إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب "ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض صاروخ في رمات هشارون، ضمن لواء تل أبيب.

فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، بإجراء طواقمها عمليات تمشيط واسعة النطاق في تل أبيب بعد سقوط عدة صواريخ على المدينة، داعية السكان بالبقاء في المناطق المحمية وتجنب الخروج إلى الساحات وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق توقف حركة المرور في مدينة إيلات وغختباء الغسرائيليين في أحد الأنفاق عقب انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من صواريخ القسام.

المصدر: RT

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