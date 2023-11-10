سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية قرب مستشفى جنوبي لبنان (صور)

أفادت مراسلة RT بأن قذيفة مدفعية إسرائيلية سقطت قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان، وسط استمرار القصف على بلدات جنوبية في القطاعين الغربي والشرقي.

وذكرت مراسلتنا أن 5 قذائف أطلقتها مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدة ميس الجبل⁩، وسقط أحدها قرب المستشفى.

قصف إسرائيلي على ميس الجبل جنوب لبنان pic.twitter.com/9C3gJmErJW — Lebanon Trend (@LebanonTrend_) November 10, 2023

ودانت وزارة الصحة اللبنانية استهداف مستشفى ميس الجبل، محملة "السلطا الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو أن القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية"، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

من جهته، أعلن مدير مستشفى ميس الجبل حسين ياسين، تضرر قسم الطوارئ في مستشفى ميس الجبل جراء القصف الإسرائيلي وإصابة طبيب الطوارئ بجروح طفيفة.

في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على الحدود اللبنانية، تعرض مستشفى #ميس_الجبل الحكومي لقصف معادٍ بقذيفة مدفعية غير منفجرة، دون حدوث إصابات في أقسام الطوارئ والعناية الفائقة. #لبنان#فلسطين#الجنوب#جنوب_لبنان#الحدود_الجنوبيةpic.twitter.com/6rtOBJsafk — مجموعة نبأ الإعلامية (@nabaamediagrp) November 10, 2023

هذا واستهدف القصف المدفعي منطقة اللبونة، ومحيط جلّ العلام الواقع بين علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي، واطراف بلدتي بليدا ومحيبيب.

وقام الجيش اللبناني بإخلاء الموقع الخاص به في منطقة بئر شعيب في بلدة بليدا في القطاع الأوسط.

المصدر: RT