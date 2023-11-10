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قتلى وجرحى في قصف صاروخي للجيش الإسرائيلي استهدف نازحين طلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

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حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي
AP
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد قتلاه جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة بينه وبين حركة "حماس".

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وقال الجيش في بيان له إن 2 من جنوده أصيبا خلال معارك داخل قطاع غزة يوم 8 نوفمبر الجاري، وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى إلى 39 منذ بدء العملية البرية في القطاع.

أما العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، فقد بلغ 356 جنديا وضابطا.

وفي وقت سابق، أفادت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني (19 عاما) من مستوطنة موديعين، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة أمس.

وحذرت كتائب القسام عدة مرات من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين الموجودين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء غارات الجيش الإسرائيلي المستمرة على القطاع.

المصدر: RT

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