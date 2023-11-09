الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه من بدء "طوفان الأقصى" إلى 354 قتيلا عسكريا

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن حصيلة جديدة من قتلاه، منذ إطلاق حرمة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" التي قابلتها إسرائيلي بعملية أسمتها "السيوف الحديدية".

وفي آخر تحديث لبياناته على موقع الرسمي اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 354 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، بينهم ضباط وجنود.

كما سمح الجيش بنشر "مقتل اثنين من جيش الإسرائيلي": "

- الرائد (المتقاعد) دوف موشيه كوغان، 32 عاماً، من نوفي، مقاتل في وحدة شلداغ، قُتل اليوم (الخميس) في معركة في عمق قطاع غزة.

- الرقيب روني إيشيل، 19 سنة، من تسور يتسحاق، مراقب في الكتيبة 414، فيلق حماية الحدود، سقط في 7 أكتوبر".

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المصدر: RT