اشتيه: حصيلة القتلى المدنيين خلال شهر في فلسطين فاقت قتلى النزاع في أوكرانيا

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إلى أن حصيلة القتلى المدنيين في فلسطين فاقت خلال شهر واحد عدد قتلى النزاع المدنيين في أوكرانيا المستمر لأكثر من عام ونصف.

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وقال اشتيه خلال مؤتمر دعم غزة في باريس اليوم: "هل يكفي قتل 10 آلاف شخص خلال 30 يوما؟ هذا أكثر من عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم في أوكرانيا" منذ بدء النزاع.

وأكد أنه على المجتمع الدولي وقف ممارسة سياسة المعايير المزوجة، مشيرا إلى ضرورة وقف النزاع.

وذكر أن معانات الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي بل منذ 75 عاما.

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.



المصدر: نوفوستي