الخارجية المصرية: "حماس" وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب

ندد وزير الخارجية المصري سامح شكري بكافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدف لفرض أمر واقع جديد وإجبار الفلسطينيين على النزوح، ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم.

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وأضاف خلال مؤتمر دعم غزة المنعقد في باريس، أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومي مساعدات إنسانية تم إدخالها بلغت 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية.

وأشار شكري إلى أن "حماس" وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، وقال: "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"اهتزاز في الضمير العالمي".

وتابع: ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق الاحتياجات المدنية في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها.

وكشف أن مصر طالبت بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

المصدر: RT