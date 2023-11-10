ترامب عن حرب إسرائيل وحماس وتدخل أمريكا: " دع الحرب تأخذ مجراها"

اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تتخذ الولايات المتحدة نهج عدم التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس خلال مقابلة مع شبكة "Univision".

وأوضح ترامب قائلا في المقابلة: "هناك حرب جارية، ومن المحتمل أن عليك أن تدعها تأخذ مجراها..من المحتمل أن عليك أن تدعها تأخذ مجراها، لأن الكثير من الناس يموتون".

وأضاف: "لا يوجد كره مثل كره الفلسطينيين لإسرائيل واليهود. ومن المحتمل أن العكس صحيح أيضا..الأمر ليس بنفس الوضوح لكن من المحتمل أنه كذلك".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT + CNN