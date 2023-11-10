ترامب: بايدن يقود العالم لحرب عالمية ثالثة واحتباس نووي

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الرئيس الحالي جو بايدن من خلال تصرفاته قد يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة وصراع نووي.

وقال ترامب منتقدا الرئيس جو بايدن إن التهديد الأكثر أهمية للعالم الآن ليس الاحتباس الحراري العالمي، بل الاحتباس "النووي".

وفي مقابلة مع إذاعة "Univision" الناطقة بالإسبانية، قال ترامب إن العالم كان "في حالة من الفوضى الكاملة" وأنه في ظل إدارته لم تكن هناك "مشاكل" ولا حروب.

وتلع: "لقد أنجزنا بعض العمل، والآن أصبح كل شيء فظيعا. سينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية. لدينا زعيم غير كفء في الولايات المتحدة، لا يستطيع النزول عن المسرح، أو العثور على سلم ... لا يستطيع قول جملتين. ولا يستطيع الكلام. وهذا الشخص عليه أن يتعامل مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، و(الرئيس الصيني) شي جين بينغ، وكل هؤلاء الأشخاص الذين ربما لن يقولوا إنهم معجبون بنا".

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، فإن التهديد الأكبر للولايات المتحدة والعالم يمكن اعتباره احتمال نشوب صراع نووي.

وأضاف في الوقت نفسه أن بايدن "لا يعرف ما هي الأسلحة النووية كوسيلة رئيسية للتفاوض".

وأوضح أنه "يمكن أن ينتهي كل هذا بحرب عالمية ثالثة ... عندما أسمع ما يقولونه عن البيئة، أنه خلال 300 عام سيرتفع منسوب المياه في المحيطات بمقدار جزء من مائة من البوصة، ويزعمون أن هذا تهديد فـ"التهديد ليس الاحتباس الحراري، بل الاحتباس النووي".

المصدر: تاس