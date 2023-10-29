ترامب بعد جولة سخرية من بايدن: لا يجب أن نضحك بل نبكي! (فيديو)

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس الحالي جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا.

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وانتقد ترامب، 77 عاما، المرشح الرئاسي الرئيسي عن الحزب الجمهوري، بايدن، 80 عاما، ووصفه بأنه "غير كفء" و"فاسد"، وسخر من أخطائه العامة الأخيرة، مثل الظهور وكأنه تائه على خشبة المسرح بعد الخطب والتعثر في الدرج.

وقال: "لا يستطيع النزول من المسرح.. لا يمكنه الجمع بين جملتين.. لكنه مسؤول عن الحقيبة النووية"، وهي حقيبة تُجهز خصيصا لتخويل استخدام الأسلحة النووية وعادة ما يتم الاحتفاظ بها بالقرب من رئيس أو زعيم دولة نووية في جميع الأوقات.

ثم انتحل ترامب شخصية بايدن وبدأ في تقليده وهو يبتعد عن الميكروفون رافعا يديه في حيرة وسط المسرح، متسائلا: "أين أنا؟"، بينما كان الجمهور يضحك.

وأضاف: "بصراحة، لا ينبغي لنا أن نضحك، بل يجب أن نبكي. والحمد لله على وجود عناصر الخدمة السرية لأنهم أمسكوا به وأرشدوه إلى المخرج".

وانتقد بايدن لتعثره في عدة مناسبات أثناء صعوده ونزوله من سلالم الطائرة الرئاسية أثناء السفر، قائلا إن الرئيس الأمريكي يخرج الآن من سلم الأطفال. واستطلع آراء الجمهور حول تفضيلهم تلقيب بايدن بـ"جو النعسان" أو "جو الملتوي".

المصدر: نيويورك بوست