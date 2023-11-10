الأسد يشارك في القمة العربية الطارئة حول غزة

أعلنت الرئاسة السورية مشاركة الرئيس بشار الأسد في أعمال القمة العربية الطارئة المقررة غدا السبت في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "يتوجه الرئيس بشار الأسد اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يوميا بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".

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ويجتمع غدا السبت في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT