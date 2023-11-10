كتائب "القسام" تعرض مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ونشرت كتائب "القاسم" عبر قناتها في "تلغرام" مقطع فيدية يوثق إطلاق "رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة ردا على المجازر بحق المدنيين".

ومنذ صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام "قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية".

وأكدت أنها "دمرت دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين105"

وأشارت إلى أنها "استهدفت حفار عسكري بقذيفة "الياسين105" في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وحققت فيه إصابة مباشرة".

وأعلنت كتائب "القسام" أنها "دكت قوات العدو في منطقة حجر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، وأنها قصفت كيبوتس "نيريم" بعدد من قذاف الهاون".

وذكرت "القسام" أنها "قصقت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"

ولفتت إلى أنها "استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة الياسين105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ودمرت دبابةً صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين105".

وأضافت: "مُسيرة قسامية تُسقط قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الصهاينة شمال غرب مدينة غزة"، مشيرة إلى أنها "قصفت تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية، وأنها استهدفت دبابة وجرافة صهيونيتين بقذائف "الياسين105" جنوب مدينة غزة".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح

المصدر: RT