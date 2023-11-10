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البنتاغون ينشر فيديو لاستهداف موقع شرقي سوريا (فيديو)

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البنتاغون ينشر فيديو لاستهداف موقع شرقي سوريا (فيديو)
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نشر البنتاغون فيديو للحظة استهداف "موقع لتخزين الأسلحة شرقي سوريا كانت تستخدمه مجموعات مسلحة تابعة لإيران لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

ووفق شبكة ABC وموقع airandspaceforces. رفع البنتاغون السرية عن فيديو أظهر لحظة قيام مقاتليتين أمريكيتين من طراز F-15E Strike Eagle بقصف "مستودع أسلحة" في شرق سوريا.

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وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرا أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوما في شرق سوريا على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين.

وتتعرض قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بالمسيرات والصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في غزة.

المصدر: RT

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