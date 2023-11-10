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ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين (فيديو)

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ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين (فيديو)
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دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.

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وأكد بن سلمان، في كلمته له خلال القمة السعودية الإفريقية، المنعقدة في الرياض، على إدانة المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.

ولفت إلى أن المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتحتضن الرياض اليوم الجمعة، قمة سعودية إفريقية، تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

المصدر: RT

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