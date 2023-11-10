المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي (فيديو + صور)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي، بسبب القيود الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي بعد الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال عليه.#خبرنيpic.twitter.com/cqSvZAS0Af — خبرني Khaberni (@khaberni) November 10, 2023

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا أداء الصلاة في حي واد الجوز بالقدس، بعد منعهم بالقوة من الوصول للمسجد الأقصى.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا أداء الصلاة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى. pic.twitter.com/X89gm2C8m0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

تغطية صحفية: الاحتلال يعتدي على المصلين في شوارع القدس المحتلة. pic.twitter.com/OetrFYapL0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

وقام الفلسطينيون بأداء صلاة الجمعة على دوار الشهداء وسط نابلس استعدادا للانطلاق في مسيرات داعمة لغزة.

تغطية صحفية: أداء صلاة الجمعة على دوار الشهداء وسط نابلس استعداداً للانطلاق في مسيرات دعما لغزة. pic.twitter.com/TlZJJM53Ss — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

المصدر: RT