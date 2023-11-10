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المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الـ5 على التوالي (فيديو + صور)
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المسجد الأقصى شبه خال من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي، بسبب القيود الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا أداء الصلاة في حي واد الجوز بالقدس، بعد منعهم بالقوة من الوصول للمسجد الأقصى.

وقام الفلسطينيون بأداء صلاة الجمعة على دوار الشهداء وسط نابلس استعدادا للانطلاق في مسيرات داعمة لغزة.

المصدر: RT

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