"حماس": الاتصالات مستمرة مع قطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية

صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، بأن الاتصالات والجهود مستمرة مع دولة قطر وجمهورية مصر، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

وأكد حمدان في مؤتمر صحفي، أن "الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أمريكي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيتم الإعلان عنه.

وأضاف: "مقاتلو القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية، كما ندعو إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وأشار القيادي في حركة "حماس"، إلى أن المقاتلين الفلسطينيين أوقعوا الكثير من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن الجيش يخفي ذلك، وقال: "نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الصهيوني أضعاف ما يعلن"، مضيفا "الإسرائيليون يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون".

وعلق حمدان على المقترحات الأمريكية حول "غزة ما بعد حماس"، وقال: "محاولات الإدارة الأمريكية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، شعبنا الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة".

كما وجه رسالة إلى المشاركين في القمة العربية التي ستعقد في الرياض يوم غد السبت، قائلا "ندعو المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني، وتفعيل أشكال المقاطعة للكيان النازي الإرهابي".

وشدد حمدان على أن "الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأمريكية"، مؤكدا أنه "سنمضي في جهادنا ونؤكد تقديرنا العالي للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة، وندعو الشعوب المتضامنة مع أهلنا في غزة إلى تصعيد التظاهرات والضغوط".

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين.

المصدر: RT