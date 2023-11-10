"نيويورك تايمز": الحرب الإسرائيلية على غزة تهدد باتساع رقعة النزاع وعزلة تل أبيب وواشنطن  

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحرب الإسرائيلية الطويلة على قطاع غزة تهدد بعزل إسرائيل والولايات المتحدة الداعم الأول لتلّ أبيب.

ولفتت الصحيفة نقلا عن عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المخاوف المتزايدة في واشنطن من تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة إن طالت، ما سيتسبب بتوسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، وتنامي الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار، تفاديا لتعرض واشنطن وتل أبيب للعزلة الدولية.

وأشار المسؤولون إلى أن "الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة قبل أن يغضب العرب في المنطقة وتشعر الولايات المتحدة ودول أخرى بخيبة الأمل بسبب ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين".

ووفقا للمسؤولين فإنه "كلما طال أمد الحملة العسكرية الإسرائيلية، زادت فرصة تصاعد الصراع إلى حرب واسعة النطاق"، لافتين إلى أن رد إسرائيل القوي على هجمات "حماس" أدى إلى زيادة التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية.

وخلص المسؤولون إلى أن قرار إسرائيل السريع شن عملية برية في قطاع غزة المكتظ بالسكان لم يترك أي وقت للتخطيط المسبق لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

المصدر: "نوفوستي"