الصحة الفلسطينية: 183 قتيلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 183 شخصا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "فجر الجمعة، توفي الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما)، متأثرا بإصابته في المواجهات ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 منذ 7 أكتوبر".

وأفادت مراسلتنا بأن حصيلة ضحايا العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين يوم أمس الخميس ارتفعت إلى 14، ومجمل الحصيلة في الضفة ارتفع إلى 20.

وقتل 18 فلسطينيا وأصيب نحو 40 برصاص الجيش الإسرائيلي الذي شن عمليات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية أمس الخميس بينهم 14 في جنين من جراء استهدافهم بطائرة مسيرة وخلال اشتبكات مسلحة مع القوات التي اقتحمت المدينة ومخيمها الذي قطعت عنه الكهرباء ودمرت البنى التحتية.

المصدر: RT