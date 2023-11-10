مسؤول أمريكي لرويترز: إحباط هجوم بمسّيرة استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بقاعدة التنف بسوريا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي بأن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت صباح اليوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا، فيما "تم إحباط هذا الهجوم".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن "هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وفجر يوم الخميس، قالت وسائل إعلام إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوما في شرق سوريا الأربعاء على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في العراق وسوريا، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومواقعنا".

وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

وتتعرض قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بالمسيّرات والصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في غزة.

المصدر: وسائل إعلام + "رويترز" + RT